Минск, 19 декабря, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Товарооборот России и Белоруссии за десять месяцев текущего года вырос на 10%, заявил 19 декабря российский лидер Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.

Переговоры с Президентом России Владимиром Путиным.2 gov.by

Путин уточнил, что по итогам 2022 года товарооборот, скорее всего, побьет рекорд и составит 40 млрд долларов.

Напомним, 19 декабря в Минске стартовала встреча Путина и Лукашенко. Глава российского государства последний раз посещал Белоруссию в 2019 году.