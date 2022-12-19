Товарооборот России и Белоруссии с начала года вырос на 10%
Путин заявил о росте товарооборота России и Белоруссии
Минск, 19 декабря, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Товарооборот России и Белоруссии за десять месяцев текущего года вырос на 10%, заявил 19 декабря российский лидер Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.
Переговоры с Президентом России Владимиром Путиным.2 gov.by
Путин уточнил, что по итогам 2022 года товарооборот, скорее всего, побьет рекорд и составит 40 млрд долларов.
Напомним, 19 декабря в Минске стартовала встреча Путина и Лукашенко. Глава российского государства последний раз посещал Белоруссию в 2019 году.