Минск, 19 декабря, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Белоруссия для России не только добрый сосед, но и союзник в прямом смысле этого слова, заявил российский президент Владимир Путин 19 декабря на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

president. gov. by Переговоры Президента Республики Белорусь с Президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, Россия и Белоруссия работают вместе, учитывают интересы друг друга на протяжении всех предыдущих десятилетий.

Более того, Белоруссия является, безусловно, и союзником России «в самом прямом смысле этого слова», подчеркнул он.

Российский лидер отметил, что на встрече планируется подвести итоги работы правительств и различных ведомств двух стран, в первую очередь, в сфере экономики.

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