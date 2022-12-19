Минск, 19 декабря, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия открыты к диалогу с другими странами, в том числе с Евросоюзом, заявил 19 декабря белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Минске.

Переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. gov.by

«Россия и Белоруссия, как мы с Владимиром Владимировичем часто говорим, открыты для диалога с другими государствами, в том числе и европейскими», — заявил Лукашенко.

Он также выразил надежду, что в скором времени там прислушаются к голосу разума «и стороны перейдут к конструктивному обсуждению «как вопросов общей безопасности, так и будущего мироустройства».