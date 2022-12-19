Москва, 19 декабря, 2022, 17:13 — ИА Регнум. США ускорят исследования в области биологического и генетического оружия. Об этом 19 декабря заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в статье для российского журнала «Разведчик».

Kremlin.ru Сергей Нарышкин

«Не стоит рассчитывать, что США и их союзники добровольно признают поражение и начнут равноправный конструктивный диалог о будущем мироустройстве», — написал Нарышкин.

По его словам, ожидается, что Запад активизирует разработки новейших систем вооружений и ускорит исследования в области создания биологического, генетического и другого оружия.

Он добавил, что уже невозможно остановить переход от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к многополярному миру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, центр контроля и профилактики болезней США (CDC) заявил о выделении дополнительных $17 млн на украинское здравоохранение.