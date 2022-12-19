Москва, 19 декабря, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Газпром вновь обновил исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» 17 декабря, превысив обязательства по контракту на 16,6%. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба Газпрома.

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По информации пресс-службы, 17 декабря холдинг вновь обновил рекорд суточных поставок газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

«Превышение суточных контрактных обязательств «Газпрома», предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,6%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущий рекорд был установлен 14 декабря.

Предприятие пошло навстречу запросу Китая по увеличению суточных поставок газа в декабре, сообщили в пресс-службе.

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