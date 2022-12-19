Минск, 19 декабря, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Минске.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

В ходе встречи белорусский лидер заявил, что укрепление связей двух стран стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире.

Напомним, 19 декабря в Минск прибыли несколько российских министров, включая глав МИД и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу.

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