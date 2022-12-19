Москва, 19 декабря, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Участники российского движения детей и молодежи «Движение первых» будут строить страну, заявила 19 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова.

Duma.gov.ru Татьяна Голикова. Заместитель председателя правительства Российской Федерации

В ходе встречи с журналистами Голикова сообщила, что ребят ждёт замечательное будущее, поскольку они объединились в движение и проявили свой характер. Она подчеркнула, что у молодых людей есть цель, добавив, что их главные ценности — жизнь и достоинство.

Вице-премьер отметила, что на съезде присутствуют 1,5 тыс. делегатов и 2 тыс. гостей из 89 регионов страны, акцентировав внимание на том, что участники движения представляют почти четверть населения страны.

Главной целью Голикова назвала воспитание достойного, успешного члена общества, человека, который болеет за свою страну и вкладывает душу и сердце в её развитие. Она также поздравила участников съезда с наступающим Новым годом, пожелав здоровья, счастья и реализации задуманного.