Москва, 19 декабря, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алёна, госпитализированная с признаками отравления, пока останется в реанимации. Об этом артист сообщил 19 декабря РЕН ТВ.

Эдвард Мунк. Больная. 1885 — 1886

Певец не стал рассказывать, что именно с ней случилось, пояснив, что это внутреннее дело семьи.

«Она вышла из комы, слабая ещё, в реанимации будет пока наблюдаться», — рассказал Политов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22-летнюю Алёну Политову доставили в больницу 18 декабря. Предположительно, она отравилась лекарствами.