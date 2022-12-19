Солист «На-На» Политов рассказал о состоянии дочери
Солист «На-На» Политов рассказал, что его дочь пока слаба
Москва, 19 декабря, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алёна, госпитализированная с признаками отравления, пока останется в реанимации. Об этом артист сообщил 19 декабря РЕН ТВ.
Эдвард Мунк. Больная. 1885 — 1886
Певец не стал рассказывать, что именно с ней случилось, пояснив, что это внутреннее дело семьи.
«Она вышла из комы, слабая ещё, в реанимации будет пока наблюдаться», — рассказал Политов.
Как сообщало ИА REGNUM, 22-летнюю Алёну Политову доставили в больницу 18 декабря. Предположительно, она отравилась лекарствами.