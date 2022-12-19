Тбилиси, 19 декабря, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Процесс закупки электрогенераторов для их отправки киевскому режиму начало правительство Грузии. Об этом 19 декабря сообщил глава министерства экономики Грузии Леван Давиташвили.

(сс) Malkhaz Tchubabria Леван Давиташвили.

«По имеющимся данным, уже идёт процедура закупки. До конца года они будут отправлены из Грузии», — сказал Давиташвили.

Оно добавил, что генераторы будут различной мощности, чтобы они были «максимально гибки в применении».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря правительство Грузии выделило 1,5 млн лари (около $560 тыс.) на приобретение электрогенераторов для киевского режима.