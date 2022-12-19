Курск, 19 декабря, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли поселок Гуево в Курской области, сообщил 19 декабря глава региона Роман Старовойт.

Телеграм-канал Романа Старовойта Последствия обстрела сёл в Курской области

«В очередной раз ВСУ предприняли попытку обстрелять село Гуево Суджанского района. Зафиксировано шесть прилётов», — написал он в телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что все попадания зафиксированы за пределами жилых домовладений. Пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 декабря киевские каратели обстреляли село Елизаветовка в Курской области.

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