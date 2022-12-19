Омск, 19 декабря, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В Омске перед судом предстанут члены организованной преступной группы, которой по очереди руководили отец и сын. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Омск

Согласно опубликованным данным, ОПГ занималась вымогательством и грабежом.

Как считает следствие, преступную группу организовал 55-летний житель Омска в 2017 году. Преступники вымогали деньги у фирм, заинтересованных в незаконном обналичивании средств. Они убеждали предпринимателей переводить их на аффилированные счета, после чего не возвращали наличные.

В пресс-службе пояснили, что в 2019 году между членами группы возник конфликт, в результате чего группировку возглавил 25-летний сын организатора, вышедшего из состава группировки. На счету у ОПГ также числится кража автомобиля BMW, вынос оборудования из пейнтбольного клуба, похищение подставного директора одной из фирм и обналичивание его счетов.

За всё время деятельности ОПГ отняла у местных предпринимателей свыше 15 млн рублей.

Бандиты были задержаны сотрудниками полиции и СОБР. Во время обысков у них были изъяты травматическое и пневматическое оружие, кастеты. Никто из задержанных вину не признал. Уголовное дело объёмом более 70 томов направлено в Омский областной суд.