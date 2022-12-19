Ярославль, 19 декабря, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Власти Ярославской области помогут ветеранским организациям в муниципальных районах. Соответствующее поручение дал губернатор Михаил Евраев на оперативном совещании в правительстве региона.

Правительство Ярославской области Заседание правительства Ярославской области

Как выяснилось на совещании, у ветеранских организаций есть сложности с помещениями и компьютерной техникой. Председатель регионального отделения Российского союза ветеранов и областной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Евгений Болтов поднял вопрос об увеличения финансирования. Это позволит ввести минимальную оплату труда для активистов ветеранских организаций на местах.

«Нам надо подумать вместе с главами муниципальных образований. И по поводу ставок для ветеранских организаций, и по поводу достойных условий, чтобы были и подходящие помещения, и оборудование, — подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — Я понимаю, что в каждом районе разные ситуации. Где-то предусмотрено финансирование, где-то нет. Нужен единый стандарт для работы ветеранских организаций, и введем его на всей территории региона. Если потребуется дополнительное областное финансирование — поможем. Но условия должны быть нормальные: помещения с компьютерами, с интернетом. Важно, чтобы к 9 мая все было сделано».

Сейчас в муниципальных районах и городских округах Ярославской области действуют 19 подразделений ветеранских организаций, которые объединяют более 190 тысяч человек.