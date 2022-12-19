Санкт-Петербург, 19 декабря, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Стала известна точная причина задержки рейса Санкт-Петербург — Казань в петербургском аэропорту «Пулково». Вылет самолёта был отложен почти на два часа из-за пассажира, который матерился на борту и грубо нарушал общественный порядок.

ООО «ВВСС» Аэропорт «Пулково»

Напомним, 18 декабря самолёт уже выруливал на взлётную полосу, когда пилоты получили от бортпроводников информацию о хулиганском поведении одного из пассажиров. Экипаж вернул самолёт на стоянку и вызвал наряд полиции.

Как рассказали 19 декабря в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО, в дежурную часть транспортной полиции поступила просьба о помощи в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров на борту самолёта, готовившегося к вылету в Казань. Наряд транспортной полиции задержал 32-летнего местного жителя.

«Правонарушитель, находясь на воздушном судне, в присутствии свидетелей выражался нецензурной бранью и не реагировал на неоднократные замечания граждан прекратить противоправные действия. Тем самым гражданин нарушил общественный порядок, который выражался в явном неуважении к обществу», — объяснили в транспортной полиции.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Это влечёт наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.