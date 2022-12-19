Хельсинки, 19 декабря, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Созданная в Финляндии межправительственная исследовательская группа не считает эффективной мерой полный запрет на покупку недвижимости в стране гражданами России. Об этом говорится в отчёте, опубликованном 19 декабря на официальном сайте министерства обороны страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

«Исследовательская группа считает, что действующее в текущей ситуации с безопасностью законодательство, а также новые полномочия органов власти по надзору за сделками с недвижимостью, которые вступят в силу с начала 2023 года, дают властям эффективные средства защиты жизнедеятельности общества от угроз, связанных с владением недвижимостью, в случае необходимости», — говорится в отчёте.

Уточняется, что выходящие за рамки приобретения недвижимости общие ограничения для граждан и общин отдельных штатов не смогут эффективно вмешиваться в механизмы владения и управления недвижимостью.

Вступившие в силу в конце сентября 2022 года визовые ограничения уже привели к сокращению количества сделок с недвижимостью граждан России в Финляндии, отмечают в ведомстве.

Напомним, 4 ноября 2022 года министерство обороны Финляндии создало проект по изучению необходимости введения дополнительных ограничений на операции с недвижимостью граждан России. Эксперты рассмотрят данные вопросы до 28 февраля 2023 года. В случае необходимости введения новых рестрикций будут запущены соответствующие законодательные инициативы.