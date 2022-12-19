Москва, 19 декабря, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В России в разы выросло производство ракетных комплексов «Искандер», заявил замглавы «Ростеха» Владимир Артяков.

Иван Шилов ИА REGNUM Комплекс «Искандер-М»

По его словам, данный ракетный комплекс является достаточно эффективной военной техникой, которая работает точно и надежно.

«Здесь мы должны отметить, что количество этих пусковых установок и боеприпасов увеличили в разы», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный конструктор Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин заявил, что за счет новых более мощных ракет будут наращены боевые возможности российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Читайте также: Ракетные комплексы «Искандер-М» станут более мощными