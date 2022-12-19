Москва, 19 декабря, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Бесплатно выдавать земельные участки героям специальной военной операции, а также семьям погибших рекомендовал президент России Владимир Путин властям Крыма, Севастополя и Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Соответствующее распоряжение опубликовано 19 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

«Рекомендовать органам государственной власти Московской области, Республики Крым и г. Севастополя законодательные акты, устанавливающие <…> случаи предоставления в собственность бесплатно <…> земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и переданных в собственность этих субъектов РФ», — сказано в распоряжении.

Отмечается, что такая мера касается военнослужащих, награждённых госнаградами за заслуги в специальной военной операции, а также семей погибших героев.

Правительству поручено обеспечить заключение соглашений о порядке взаимодействия между профильными структурами и властями Крыма, Севастополя и Московской области.