Путин подписал распоряжение о земельных участках для героев спецоперации
Москва, 19 декабря, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Бесплатно выдавать земельные участки героям специальной военной операции, а также семьям погибших рекомендовал президент России Владимир Путин властям Крыма, Севастополя и Московской области.
Соответствующее распоряжение опубликовано 19 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
«Рекомендовать органам государственной власти Московской области, Республики Крым и г. Севастополя законодательные акты, устанавливающие <…> случаи предоставления в собственность бесплатно <…> земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и переданных в собственность этих субъектов РФ», — сказано в распоряжении.
Отмечается, что такая мера касается военнослужащих, награждённых госнаградами за заслуги в специальной военной операции, а также семей погибших героев.
Правительству поручено обеспечить заключение соглашений о порядке взаимодействия между профильными структурами и властями Крыма, Севастополя и Московской области.