Минск, 19 декабря, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 декабря лично встретил в минском аэропорту президент России Владимира Путина, прибывшего с однодневным рабочим визитом.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Лидеры уехали из аэропорта вместе, на одном автомобиле, отмечает телеграм-канал «Пул Первого».

Как сообщалось ранее, Путин и Лукашенко намерены обсудить вопросы двусторонних отношений, интеграции, а также ряд тем политической повестки дня.

В Минск 19 декабря прибыли несколько российских министров, включая глав МИД и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу. Переговоры начнутся с общения в широком составе, позднее Путин и Лукашенко поговорят в формате один на один.