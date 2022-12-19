Москва, 19 декабря, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Ситуация с криптовалютами подтвердила риски, на которые раньше в своей позиции ссылался Банк России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом заявила первый зампредседателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова в ходе слушаний в Госдуме.

Cbr.ru Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова

Ранее компания FTX Digital Markets объявила о банкротстве криптобиржи FTX в США.

«Криптовалюта, как платежное средство, в том числе, с учетом тех крахов, которые произошли, не приветствуется нами, и мы риски как видели, так и видим. Более того, крахи как раз подтвердили те риски, о которых мы говорили», — сказала она.

Скоробогатова отметила, что в рамках экспериментально-правового режима, который готовит регулятор, планируется попробовать использование криптовалюты для внешнеэкономической деятельности.

«Мы действительно попробуем с теми, кто согласен, экспериментально-правовой режим, но мы считаем, что больше нужно совместно прилагать усилия для международных расчетов по новым схемам», — добавила первый зампредседателя Банка России.

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