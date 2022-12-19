Москва, 19 декабря, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Москве водитель каршеринга насмерть задавил 78-летнюю пенсионерку, сообщили 19 декабря в столичной прокуратуре.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль одного из сервисов каршеринга

Отмечается, что инцидент произошел на улице Реутовская, 25-летний водитель автомобиля, осуществляя движение задним ходом, совершил наезд на пешехода.

«78-летняя женщина скончалась на месте», — сообщили в надзорном ведомстве.

В Госавтоинспеции уточнили, что пожилую женщину сбил водитель каршерингового Nissan.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля на востоке столицы России пострадал один человек.

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