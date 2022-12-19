Владивосток, 19 декабря, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Приморские врачи, летевшие ночным рейсом Москва — Владивосток, во время полёта оказали помощь двум пассажирам и бортпроводнику. Об этом 19 декабря сообщил в телеграм-канале краевой минздрав.

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Согласно опубликованным данным, главврач Лесозаводской горбольницы Наталья Анпилогова и главврач Пограничной центральной больницы Дмитрий Лепилин, возвращавшиеся домой с учёбы в Москве, оказали помощь мужчине, упавшему в обморок, женщине, у которой началась сильнейшая паническая атака, а также бортпроводнику, у которого резко поднялось давление.

По данным минздрава, оставшаяся часть полёта прошла без инцидентов.