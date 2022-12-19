Москва, 19 декабря, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Законопроект о создании в России государственной информационной системы «Федеральная информационная система оценки качества образования» (ГИС «ФИС ОКО») правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Прописывается, что мониторинг системы образования осуществляется, в том числе в рамках проведения мероприятий по оценке качества образования.

Закрепляется, что мероприятия по оценке качества образования проводятся в форме национальных и международных сопоставительных исследований качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий.

Статус государственной информационной системы позволит урегулировать вопросы взаимодействия в отношении участников мероприятий по оценке качества образования, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти регионов, органов местного самоуправления и перечня агрегируемых и анализируемых данных в области оценки качества образования, отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

Функциями оператора ГИС «ФИС ОКО» будет наделена Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, эксплуатация и техническое сопровождение по решению оператора будет осуществляться подведомственной Рособрнадзору организацией.

Мероприятие по созданию ГИС «ФИС ОКО» направлено на реализацию мероприятий государственной программы (комплексной программы) Российской Федерации «Развитие образования» в части достижения цели «Вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования», отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту.