Нью-Дели, 19 декабря, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Компания Google работает над инструментом, позволяющим «читать» неразборчивые рецепты врачей. Об этом представитель компании заявил 19 декабря в ходе конференции в Индии, сообщает издание TechCrunch.

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Многие технологические фирмы безуспешно пытались решить проблему, связанную с врачебными записями. Предполагается, что функция расшифровки рецептов появится в приложении Google Lens, предназначенном для распознавания изображений.

Пользователь сможет сфотографировать рецепт и с помощью приложения узнать, какие лекарства в нём перечислены. Сейчас компания работает с фармацевтами.

Когда новая функция станет доступна, не сообщается. В Google отметили, что специалистам предстоит «проделать большую работу».

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