Москва, 19 декабря, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Полковник полиции, экс-глава Кизлярского ОМВД Гази Исаев не признал свою вину по делу о терактах в московском метро в 2010 году. Об этом 19 декабря сообщает ТАСС.

Vitlprav.ru Дело

Второй Западный окружной военный суд в Москве начал рассмотрение по существу дела в отношении бывшего начальника полиции Кизлярского района Дагестана полковника полиции Гази Исаева, которого обвинили в пособничестве теракту в московском метрополитене в 2010 году.

По версии следствия, обвиняемый являлся членом структурного подразделения преступной организации «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), используя свое служебное положение, он предоставлял главе подразделения преступного сообщества сведения о спецоперациях против боевиков в Кизлярском районе Дагестана, в результате боевики могли скрыться от стражей порядка.

Обвиняемый был задержан во время расследования уголовного дела о терактах на станциях метро «Парк культуры» и «Лубянка», которые произошли в Москве 29 марта 2010 года.

В материалах дела указано, что фигурант доставил смертницу с закрепленным на ней взрывным устройством на автостанцию в Кизлярском районе для ее отправки в Москву.

«Данное обвинение от начала и до конца ложное, уголовное дело в отношении меня заказное, вину я, конечно, не признаю», — заявил обвиняемый. Он также сообщил, что считает данное уголовное дело местью за работу на своем посту.