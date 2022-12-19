Москва, 19 декабря, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на расширение прав детей-сирот на жилье, правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

Предлагается предоставлять детям-сиротам выплату (сертификат) на приобретение жилого помещения в собственность либо на полное погашение ипотечного кредита, предоставленного на приобретение жилого помещения.

Законопроектом предусмотрены условия, при которых жилое помещение, приобретенное на средства выплаты с привлечением средств материнского капитала или иных совместных с другими членами семьи накоплений, может быть оформлено, в том числе в собственность членов семьи лиц из числа детей-сирот.

Право на получение выплаты будет подтверждаться сертификатом. Порядок выдачи разрешений на отчуждение указанных жилых помещений будет утверждаться правительством.

Предполагается также, что для защиты сирот от мошеннических действий средства будут направляться непосредственно на счета продавцов квартир, либо в случае ее использования для полного погашения ипотечного кредита на счет кредитной организации, с которой заключен кредитный договор.

В правительстве отмечают, что введение выплаты не подменяет существующий механизм обеспечения жильем детей-сирот и лиц из их числа, установленный федеральным законом № 159-ФЗ. Воспользоваться правом на получение выплаты смогут лица из числа детей-сирот, достигшие возраста 23 лет и успешно социализировавшиеся в обществе, состоящие в списке нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями на дату вступления в силу предусмотренных законопроектом изменений, что позволит обеспечить жилыми помещениями порядка 70 тыс. человек.

Одновременно предполагается возможность сокращения срока действия договора найма специализированного жилого помещения с пяти до трех лет. Предлагается распространить действие этого положения на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. Норма вводится законопроектом для социально адаптированных лиц из числа детей-сирот при наличии у них совокупности определенных жизненных обстоятельств на дату подачи заявления о сокращении срока действия договора найма специализированного жилого помещения, пояснили авторы инициативы.

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