Москва, 19 декабря, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Возможный переход Российского футбольного союза в азиатский регион — вопрос «спорный и непростой», заявил 19 декабря в интервью «Спорт-Экспрессу» почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Rfs.ru Сборная России по футболу

Как сообщалось ранее, тема будет обсуждаться на исполкоме РФС 23 декабря. Футбольные власти рассматривают такой вариант в связи с введенным УЕФА политическим запретом на участие российских команд в соревнованиях.

При этом некоторые эксперты убеждены, что нет никаких гарантий участия российских сборных и клубов в международных турнирах и в случае указанного перехода.

Жуков, в свою очередь, отметил, что российские футболисты привыкли играть в Европе, хотя, с другой стороны, завершившийся чемпионат мира в очередной раз продемонстрировал, что сильные команды есть и в Азии.