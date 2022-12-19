Лондон, 19 декабря, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Правительство Великобритании может призвать на гражданские работы людей, состоящих в военном запасе. Об этом 19 декабря сообщает The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Согласно опубликованным данным, граждан могут мобилизовать для подмены участвующих в забастовках рабочих. Данная мера может быть принята в соответствии с планом правительства по уменьшению зависимости от вооруженных сил.

По данным издания, в стране насчитывается 25 тыс. резервистов, которых могут привлечь к борьбе с последствиями наводнений, пандемии и забастовок.

Ранее власти Британии направили около 1,2 тыс. военнослужащих для работы в скорой помощи и других экстренных службах на фоне забастовки работников сферы здравоохранения.