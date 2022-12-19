Санкт-Петербург, 19 декабря, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поблагодарил спикера Госдумы Вячеслава Володина за поддержку предложения о захоронения героически погибшего бойца ЧВК Дмитрия Меньшикова на Аллее Героев одного из кладбищ Петербурга. Кроме того, обращения, аналогичные тому, что ранее было направлено Володину, подписаны Пригожиным в адрес председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и лидеров четырех представленных в Госдуме партий, за исключением ЛДПР.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 декабря Пригожин в открытом письме попросил главу Госдумы Вячеслава Володина прислать в Петербург чрезвычайную выездную комиссию для организации достойных похорон погибшего бойца ЧВК, бывшего заключенного Дмитрия Меньшикова. По словам Пригожина, этому препятствуют власти Петербурга. В свою очередь Вячеслав Володин в тот же день заявил, что «на фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие». По словам спикера Госдумы, «если человек погиб, защищая нашу страну и ее граждан, региональные и местные органы власти должны сделать всё, чтобы отдать ему последние почести, увековечить память, поддержать семью».

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«Я благодарю председателя Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина от имени всех бойцов ЧВК «Вагнер» за поддержку в деле захоронения на Аллее Героев героически погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова», — отреагировал на это Евгений Пригожин.

После чего его пресс-служба опубликовала открытые письма основателя ЧВК «Вагнер» председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, первому заместителю председателя Совета Федерации, секретарю Генсовета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку, депутату Госдумы, лидеру партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергею Миронову, депутату Госдумы, лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву и депутату Госдумы, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой помочь в вопросе захоронения в Санкт-Петербурге героически погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова.

Во всех письмах федеральным политикам содержится одна и та же просьба: организовать и прислать в Петербург чрезвычайную выездную комиссию для решения вопроса достойных похорон погибшего бойца ЧВК.

Отметим, что в адрес руководства ЛДПР подобного письма от имени Пригожина не обнародовано. Ранее он негативно высказался о лидере этой партии Леониде Слуцком, отказавшись в грубой форме от приглашения посетить торжественную часть Всероссийского слёта ЛДПР 12 декабря. Слуцкий со своей стороны опроверг отправление Пригожину приглашения на слёт.