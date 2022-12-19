МИД РФ: направленная Грецией Киеву военная техника будет уничтожена
В МИД России пообещали уничтожение любой военной техники, поставленной Грецией Киеву
Москва, 19 декабря, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Любая направленная Грецией киевскому режиму военная техника будет «отслежена и уничтожена», заявила 19 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала планы Греции поставить Киеву комплексы С-300 и другие средства ПВО российского и советского образцов, назвав такие намерения откровенно враждебными по отношению к России.
Она также отметила, что пока еще не поздно, можно отказаться от «опасных замыслов».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о готовности передать Киеву комплексы С-300 объявил 16 декабря греческий министр обороны Никос Панайотопулос.
Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов в свою очередь заявил, что заявление греческих властей о готовности передать Киеву указанное вооружение дестабилизирует положение Греции и противоречит ее национальным интересам.
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