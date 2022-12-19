Москва, 19 декабря, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Любая направленная Грецией киевскому режиму военная техника будет «отслежена и уничтожена», заявила 19 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная помощь Украине

Таким образом она прокомментировала планы Греции поставить Киеву комплексы С-300 и другие средства ПВО российского и советского образцов, назвав такие намерения откровенно враждебными по отношению к России.

«Наконец, ни у кого не должно быть сомнений, что вся направленная Киеву военная техника будет своевременно отслежена и уничтожена Вооруженными силами Российской Федерации», — заявила дипломат.

Она также отметила, что пока еще не поздно, можно отказаться от «опасных замыслов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о готовности передать Киеву комплексы С-300 объявил 16 декабря греческий министр обороны Никос Панайотопулос.

Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов в свою очередь заявил, что заявление греческих властей о готовности передать Киеву указанное вооружение дестабилизирует положение Греции и противоречит ее национальным интересам.

Читайте также: Греция отправляет на Украину миллионы евро — Pronews