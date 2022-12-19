Женева, Швейцария, 19 декабря, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Большая часть продовольствия, экспортируемого в рамках «зерновой сделки», не попала в Африку, заявил 19 декабря региональный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) в Африке Патрик Юсеф.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

«Мы с распростёртыми объятиями приняли объявление о поставках в Кению, Судан, Джибути, Сомали и особенно в Эфиопию, но это не решит продовольственного кризиса», — сказал он в интервью РИА Новости.

Предоставление жителям Африки еды с помощью гуманитарной помощи является временным решением, убеждён Юсеф. В стране за счёт инвестиций необходимо создавать систему сельхозпроизводства. Чтобы стать независимой, Африка может сама производить достаточный объём продовольствия, считает региональный директор МККК.

Как сообщало ИА REGNUM, «зерновая сделка» была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле при посредничестве Турции и участии ООН. В соответствии с ней был создан безопасный морской коридор для сельхозгрузов.

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