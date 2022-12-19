Лондон, 19 декабря, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Переговоры о прекращении огня на Украине не имеют смысла, пока российские войска находятся на территории республики. Об этом 19 декабря заявил британский премьер-министр Риши Сунак.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак

«Нам должно быть ясно, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России совершенно бессмыслен в нынешнем контексте», — сказал Сунак.

По его словам, Россия будет использовать паузу для перегруппировки и укрепления своих войск.

Он добавил, что западные страны должны продолжать оказывать военную помощь киевскому режиму и нарастить санкционное давление на Россию для снижения её экономического потенциала.