Марьинка, ДНР, 19 декабря, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Опорный пункт иностранных наёмников в пригороде Донецка уничтожила группа «Викинг» из Западного военного округа России. Об этом сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Согласно опубликованным данным, пункт, расположенный под Марьинкой, был уничтожен с помощью корректировки артиллерии. Атака с применением противотанковой управляемой ракеты привела к возгоранию, как предполагается, боекомплекта или горюче-смазочных материалов.

Напомним, что 13 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о скором освобождении города Марьинки.

Читайте также: Пушилин сообщил о скором освобождении Марьинки