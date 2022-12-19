Минск, 19 декабря, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Минске 19 декабря обсудят в том числе газовые вопросы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

President.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Путин

Тема сроков формирования единого рынка ресурсов, о которой ранее критически отзывался Лукашенко, также будет в повестке дня, отметил Песков.

Как сообщалось ранее, 19 декабря Путин прибыл в Минск с однодневным рабочим визитом.

Дмитрий Песков ранее отмечал, что лидеры России и Белоруссии намерены обсудить широкий круг вопросов, связанных с интеграцией, двусторонним сотрудничеством, а также ряд тем политической повестки дня.