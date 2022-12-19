Москва, 19 декабря, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В центральной части России оптовая цена на мойву снизилась за неделю на 4,8%. Об этом 19 декабря говорится в сообщении Росрыболовства.

Иван Шилов ИА REGNUM Рыбный прилавок

«В центральных регионах цена на мойву снизилась на 4,8% — до 100 руб. за кг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цена на минтай упала на 1,8% — до 107 руб. за кг, а сельдь атлантическая подешевела на 1,7% — до 115 руб. за кг.

Согласно данным ведомства, на Дальнем Востоке на 1,7% снизилась стоимость тихоокеанской сельди — до 58 руб. за кг. Цена на минтай упала на 2,3% — до 86 руб. за кг. Стоимость камбалы и трески сохранилась на уровне 68 и 210 руб. за кг соответственно.

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