Аккра, 19 декабря, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Правительство Ганы приостановило выплаты по процентам по внешнему долгу по некоторым ценным бумагам. Об этом заявил министр финансов этой страны Кен Офори-Атта, сообщает агентство AFP.

Ben Sutherland Гана

По его словам, правительство этой африканской страны объявило приостановку с 19 декабря платежей по обслуживанию долга по некоторым категориям ценных бумаг в ожидании реструктуризации задолженности.

Министр также напомнил, что власти Ганы готовы к диалогу со своими кредиторами.

Уточняется, что приостановлено обслуживание коммерческих кредитов, еврооблигаций Ганы и значительной части двухсторонних долгов. Облигации этой африканской страны, переживающей экономический кризис, сильно упали в цене. Так, на международном финансовом рынке за облигации Ганы с номиналом 1 доллар дают 31–37 центов. При этом общий объем внешней задолженности Ганы в текущем году составляет порядка $28,2 млрд.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что министерство финансов и центральный банк Ганы начали переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу программы кредитования этой африканской республики.

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