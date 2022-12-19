Киев, 19 декабря, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предупредили Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) о возможном исключении из организаций, сообщил вице-президент УАФ Олег Протасов.

Олег Протасов. (сс) Шорох Сергей

Протасов опубликовал в соцсетях сообщение, в котором ФИФА и УЕФА предупредили УАФ о недопустимости влияния третьих сторон на управление делами.

Любые нарушения могут привести к приостановлению членства УАФ в организациях, предупредили там.

Так, в ФИФА обеспокоены, что на членов исполкома УАФ оказывается давление, чтобы они подписали документ о проведении внеочередного заседания, на котором планируется проголосовать за отстранение действующего президента организации Андрея Павелко. На эту должность киевский режим хочет назначить Андрея Шевченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Международная федерация футбола ответила отказом на просьбу лидера киевского террористического режима Владимира Зеленского выступить с видеообращением перед началом финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре. Такой шаг со стороны международных спортивных чиновников в офисе Зеленского восприняли с удивлением.

Отметим, что в этом видеообращении Зеленский призвал провести глобальный саммит по теме Украины и по вариантам достижения мира на оккупированной Киевом территории.

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