Брюссель, 19 декабря, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Страны Евросоюза начали обсуждать предложение о введении потолка цен на газ на уровне €188 за мегаватт-час. Об этом 19 декабря сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По информации агентства, министры энергетики стран ЕС обсуждали возможность установить предельную цену на газ, если цены на топливо в Евросоюзе будет превышать €180 за мегаватт-час в течение трёх дней.

С таким предложением выступила Чехия, которая является действующей страной — председателем ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД Венгрии Петер Сияйрто заявил, что девять стран ЕС высказались против введения потолка цен на газ.