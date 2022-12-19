Белград, 19 декабря, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Миссии НАТО (KFOR) и Евросоюза (EULEX) не выполняют свои функции по защите сербского населения в Косове, заявила 19 декабря премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

«С тех пор как в Косово и Метохии присутствует KFOR, 312 населенных пунктов полностью этнически очищены от сербов, точно вопреки тому, какой должна быть роль KFOR, то есть обезопасить сербов, а не албанское население в Косове и Метохии», — сказала она в интервью телеканалу RTS.

По словам Брнабич, 15 декабря шеф миссии EULEX Ларс-Гуннар Вигемарк заявил, что ничего не знает о случившемся с Деяном Пантичем, который был арестован 10 декабря косовской полицией по надуманным обвинениям.

«Что тогда EULEX делает в Косове и Метохии, как они следят за осуществлением верховенства права, как тогда EULEX обеспечивает основные человеческие права всем в Косове и Метохии?» — интересуется Брнабич.

Премьер-министр уточнила, что впервые Сербия хочет воспользоваться своим правом по резолюции ООН и ввести сербских силовиков на территорию Косова и Метохии.

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