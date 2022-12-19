Москва, 19 декабря, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В переговорах президентов России и Белоруссии примет участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает 19 декабря РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу

По информации агентства, министр уже прибыл в Минск, где примет участие в переговорах президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

Также в составе российской делегации в столице Белоруссии находятся помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Дмитрий Песков, вице-премьер Андрей Оверчук, министры и посол РФ в Минске Борис Грызлов.