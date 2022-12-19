Москва, 19 декабря, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Эталонная зимняя погода со слабым ветром и умеренным морозом ожидается в новогоднюю ночь в Москве. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил 19 декабря в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная площадь

По его словам, сейчас можно лишь набросать будущие контуры погоды в новогоднюю ночь. Более точный прогноз можно сделать не более чем за пять суток до наступления Нового года.

Вероятно, погоду в Центральной России в ночь с 31 декабря на 1 января обусловит область повышенного атмосферного давления. Регион «окажется в мешке холодного полярного воздуха».

Это значит, что в Москве новогодняя ночь будет относительно лунной, с минимальной вероятностью осадков, слабым ветром и бодрящими морозами. Термометр покажет — 8… — 13 градусов, такая температура идеально соответствует климатической норме.

«Под ногами скрипучий снег, высота сугробов не менее 20–30 см. Эталонная зима», — добавил Тишковец.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Москве начнёт подтаивать обильно выпавший снег.

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