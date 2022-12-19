Минск, 19 декабря, 2022, 15:44 — ИА Регнум. То, что президент России Владимир Путин несколько лет не был в Минске, не привело к паузе в отношениях с Белоруссией. Об этом 19 декабря заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Он же не был в Минске не по своей воле — два года пандемии. Но это не привело к паузе в двусторонних отношениях на высшем уровне», — сказал Песков.

Он добавил, что сейчас у Путина представилась возможность прилететь в Минск, однако он и до этого постоянно общался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря Путин прибыл в Минск с однодневным рабочим визитом.