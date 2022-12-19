Киев, 19 декабря, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Сотрудники государственного бюро расследований (ГБР) Украины завершили расследование в отношении бывших президента страны Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова, которых обвинили в государственной измене за подписание Харьковских соглашений о пребывании Черноморского флота России в Крыму.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Янукович

По версии ГБР, Янукович распределил роли для подготовки необходимых документов и привлек к выполнению задания почти всех чиновников правительства. Сотрудники государственного бюро расследований считают, что Харьковские соглашения противоречили интересам Украины.

Пресс-служба украинского ведомства напоминает, что в госизмене также подозреваются и объявлены в розыск бывшие глава МИД Украины Константин Грищенко, министр обороны Михаил Ежель и министр юстиции Александр Лавринович.

Уточняется, что сейчас идет экстрадиционная процедура в отношении экс-министров юстиции и иностранных дел Украины, один из которых, возможно, находится на Кипре, местонахождение другого устанавливается.

Отмечается, что подозреваемый в госизмене экс-министр обороны Украины находится в Белоруссии, что делает невозможным его экстрадицию.

Напомним, Харьковские соглашения были подписаны в апреле 2010 года президентом России Дмитрием Медведевым и президентом Украины Виктором Януковичем. Соглашение продлевало пребывание российского флота на территории Украины с 2017 года на 25 лет.

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