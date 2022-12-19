Будапешт, 19 декабря, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Девять стран Евросоюза на энергосовете высказались против введения лимита цен на газ, заявил 19 декабря глава МИД Венгрии Петер Сияйрто.

Estonian Foreign Ministry Петер Сийярто

Вместе с тем он отметил, что квалифицированное большинство выступило за введение потолка цен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин заявил, что инициатива Евросоюза по ценовому потолку на газ приведет к деградации рынков.

Подобные политические решения, считает дипломат, влияют на экономический процесс и нарушают международное право.

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