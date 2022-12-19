Минск, 19 декабря, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 декабря прибыл с однодневным рабочим визитом в Минск.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Президент намерен провести переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Лукашенко «сверят часы по союзным программам, интеграционным и актуальным вопросам торгово-экономической повестки дня».

В частности, обсуждаться будут военные вопросы и тема поставок газа.

Как собщалось ранее, 19 декабря в Минск также прибыли главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу.

Предыдущий визит в столицу Белоруссии Путин совершил в 2019 году.