Москва, 19 декабря, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Парламентариям предстоит рассмотреть пакет законопроектов, направленных на помощь гражданам, берущим кредиты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Ранее в ходе VIII Банковской юридической конференции глава комитета Госдумы по финансовыму рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) заявил, что в российском законодательстве нужно предусмотреть возможность помочь гражданам не становиться «вечными» заемщиками, которые не могут вылезти из кредитов. Позже он заявил, что ситуацию должен изучить Центробанк РФ.

По словам Журавлева, приоритет парламентариев — защита российских граждан от потенциальных потерь.

«Мы сделали многое и по совершенствованию потребительского кредитования и по борьбе с мошенничеством, но еще не до конца. У нас есть пакет законопроектов, связанных с совершенствованием расчета полной стоимости кредита, с социальными тарифами для небогатых граждан, чтобы не было таких перегибов в плане комиссии и платежей, которые мы сейчас видим», — сказал сенатор.