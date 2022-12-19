Москва, 19 декабря, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Правительство России до конца 2022 года направит из резервного фонда 4,5 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов культуры в Москве, Санкт-Петербурге и Тульской области. Среди этих объектов — новый комплекс Третьяковской галереи, Петербургская консерватория и усадьба «Ясная Поляна». Кроме того, будут выделены крупные средства для переселения граждан из аварийного жилья.

digital.gov.ru Правительство РФ

Общий объем средств составляет 50 млрд. рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили 19 декабря в пресс-службе кабмина.

В рамках государственной программы «Развитие культуры» публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» будут выделены средства на завершение строительства нового музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной в Москве. С помощью федеральных средств будет ускорена затянувшаяся и обросшая скандалами реконструкция и реставрация Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

А в музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» федеральное финансирование позволит завершить возведение нового фондохранилища, реставрационных мастерских, фестивального центра и других объектов.

Большая часть выделенной суммы — 45,5 млрд рублей — будет освоена Минстроем России в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Выделенные центром средства также позволят переселить людей из аварийного жилья.

«За счёт перераспределения 22,1 млрд рублей в 2022–2023 годах свои жилищные условия улучшат более 15 тысяч человек. В итоге аварийный жилой фонд должен сократиться на 272 тыс. кв. м», — уточнили в пресс-службе правительства РФ.