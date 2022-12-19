Москва, 19 декабря, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Непростыми назвал условия нахождения российских миротворцев в Нагорном Карабахе генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась. Такое заявление он сделал 19 декабря на пресс-конференции по итогам работы организации в 2022 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Генсек назвал миссию российских миротворцев в Нагорном Карабахе очень важной для всего Кавказского региона.

«Миротворцы решают там очень важную задачу. Конечно, мы отмечаем для себя те непростые условия, в которых приходится решать эти задачи, и обострение ситуации, которое там происходит сейчас, в том числе блокирование Лачинского коридора», — отметил он.

Зась считает, что миротворцам в их деятельности должны помогать все заинтересованные стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря 2022 года президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что народ республики будет достойно переносить физические лишения блокады, а также поблагодарил российских миротворцев за исполнение миссии.

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