Москва, 19 декабря, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 декабря будет вручать государственные награды, сообщили в пресс-службе Кремля 19 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник

В частности, орден «За заслуги перед Отечеством» высшей степени будет вручен врио главы ДНР Денису Пушилину и врио главы ЛНР Леониду Пасечнику.

«Высшими государственными наградами отмечена деятельность выдающихся россиян в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта, а также ряда других сфер», — сообщили в пресс-службе.

Так, награды 20 декабря также получат руководитель федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев и митрополит Ювеналий (Поярков).