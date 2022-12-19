Торонто, Канада, 19 декабря, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Пять человек стали жертвами нападения вооружённого мужчины на кондоминиум в пригороде канадского Торонто. Об этом сообщает 19 декабря CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Стрельба произошла вечером 18 декабря в городе Вон. Прибывшие на место полицейские увидели «ужасную сцену»: пять человек погибли при нападении злоумышленника, ещё один получил ранения и был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Мужчину, который расстрелял людей в кондоминиуме, ликвидировал офицер полиции. Имена злоумышленника и его жертв пока не разглашаются, не сообщаются и мотивы нападения. Погибшие, предположительно, жили в разных квартирах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Риме ссора, произошедшая на встрече собственников жилья, обернулась стрельбой. Погибли три человека, ещё четверо получили ранения. Нападавшего задержала полиция.

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