Москва, 19 декабря, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видео тренировок мобилизованных танкистов на полигонах в Забайкальском крае. Запись появилась 19 декабря в телеграм-канале военного ведомства.

Алексей Колчин ИА REGNUM Российский танк Т-72

На кадрах видно, как в составе танковых экипажей мобилизованные отрабатывают тактические стрельбы. Целями выступают мишени, имитирующие живую силу и технику условного противника.

В ведомстве рассказали, что экипажи танков Т-72БЗ отрабатывают действия с места и в движении, а также ведут огонь из танковых пулемётов по наземным и низколетящим воздушным целям.

Как отметили в министерстве обороны, тренировки позволяют военнослужащим отработать действия экипажа в различных условиях, а также добиться слаженности и взаимопонимания между бойцами.