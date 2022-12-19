Самара, 19 декабря, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Дочь экс-главы города Самары Людмилу Тархову осудили за вымогательство в особо крупном размере. Об этом 19 декабря сообщает ТАСС.

Diariodecaracas.com За решеткой

По версии следствия, в конце 2020 года обвиняемая получила информацию, распространение которой могло бы навредить репутации одного из депутатов Самарской губернской думы.

В материалах дала указано, что обвиняемая действовала в целях получения материальной выгоды, она не раз организовывала встречи с депутатом, на которых требовала передать ей 200 млн рублей под угрозой распространения имеющихся у нее сведений.

«В июле 2021 года после получения денег обвиняемая была задержана сотрудниками регионального УФСБ России в рамках проводимых оперативно-разыскных мероприятий», — сообщает СМИ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам вымогательства.

В результате Ленинский районный суд Самары приговорил подсудимую к семи годам колонии общего режима.